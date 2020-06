LG Electronics ha annunciato a giugno la disponibilità dei nuovi pannelli LG NeON® R con potenza 380 Wp che andranno ad ampliare la gamma di moduli fotovoltaici dell’azienda.

Il pannello solare monocristallino ha un design molto curato che si adatta a qualsiasi tipo di tetto e in termini di efficienza, grazie all’innovativa tecnologia di cella a contatto posteriore, permette di raggiungere un’efficienza per modulo del 22%, una percentuale che rappresenta un record per la gamma di prodotti LG.

Il modulo adotta celle a struttura avanzata, in cui tutti gli elettrodi vengono fissati sul lato posteriore, lasciando così libero l’intero lato frontale delle stesse. Rispetto alle celle standard che hanno busbar poste sul lato frontale, questa tecnologia si basa su una rete collettrice posta sul retro; viene in questo modo prodotta più energia e allo stesso tempo garantito un design più elegante.

Grazie al telaio rinforzato, inoltre, il modulo è in grado di sostenere carichi fino a 6.000Pa sul lato frontale (pari ad un accumulo di neve normale di oltre 1,8 m di altezza) e fino a 5.400Pa sul retro (pari ad una velocità di vento fino a 93 m/s).

Grazie ad un migliore coefficiente di temperatura, i nuovi pannelli LG NeON® R da 380 Wp sono in grado garantire prestazioni elevate anche nei giorni molto soleggianti, a differenza dei pannelli tradizionali che con una forte luce solare riducono le prestazioni a causa dell’aumento della temperatura. Inoltre, in condizioni temperature elevate, il pannello fotovoltaico riesce a generare più energia elettrica risentendo del 30% circa in meno dell’effetto delle alte temperature rispetto ai classici pannelli fotovoltaici di tipo P.

I moduli LG offrono 25 anni di garanzia sul prodotto e 25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni, garantendo il mantenimento al 25° anno del 90,8% della potenza originaria del modulo.

Gli installatori europei hanno premiato nel 2020 per il settimo anno consecutivo i moduli LG con il marchio di qualità “TOP BRAND PV” per le più alte percentuali di raccomandazione.

Davide Ponzi, Solar Business Manager Italy & Spain di LG Electronics ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di poter annunciare la disponibilità dei nuovi pannelli LG NeON® R con potenza da 380Wp. I moduli di questa serie sono la conferma del nostro costante impegno nel coniugare tecnologie fotovoltaiche sofisticate e con alte prestazioni ad un design elegante in grado di valorizzare qualsiasi contesto abitativo”.

Per informazioni: LG NeON R

