Dalle ispezioni degli impianti fotovoltaici con i droni ai micro-generatori ibridi eolici e solari per le aree urbane, passando per la conversione del moto ondoso in energia elettrica e altre innovazioni tecnologiche, ci sono tanti progetti che riguardano l’energia selezionati nell’ambito del programma Next Energy gestito da Terna e Cariplo Factory.

Più in dettaglio, si legge nella scheda dei progetti scelti, Lynx4 propone un servizio per ispezionare i parchi fotovoltaici tramite droni e un software basato su algoritmi di intelligenza artificiale e riconoscimento immagini, il cui obiettivo è ottimizzare le attività di manutenzione, riducendone tempi e costi; Impulse to Innovation, invece, realizza mini generatori eolici-solari da 5-50 kW per produrre energia elettrica nelle zone urbane, mentre Generma-Blue Energy è una nuova tecnologia che consente di convertire le onde in elettricità con elevata efficienza e bassi costi iniziali di investimento.

Tra le soluzioni scelte figura anche Eurikos, un convertitore di potenza acustica in grado di accumulare energia elettrica dal suono e utilizzarla per alimentare piccole batterie ricaricabili, oltre alla tecnologia sviluppata da New Mobility Electric System per accumulatori di energia destinati alla mobilità e alle applicazioni stazionarie.

In totale i progetti scelti per la “Call for Ideas” sono dieci e potranno accedere a un percorso personalizzato di incubazione di massimo tre mesi.

E solo uno di questi progetti, spiega una nota del gestore di rete, si aggiudicherà un voucher del valore di 50.000 euro utilizzabile in servizi finalizzati al processo di accelerazione.

Nello stesso programma sono state selezionate anche cinque start-up candidate alla “Call for Growth”, che iniziano un percorso finalizzato a definire le aree di sinergia tra la singola azienda e Terna per poi individuare dei progetti pilota da sviluppare presso gli Innovation Hub di Terna.

Tra queste, citiamo Bovlabs, che sviluppa soluzioni di ricarica innovative per veicoli elettrici e ne utilizza le batterie come sistema di accumulo distribuito, permettendo di ridurre del 30% le spese operative per la ricarica; e poi Enerbrain che sviluppa soluzioni software e hardware per la sostenibilità e l’efficienza energetica degli edifici, basate su algoritmi di intelligenza artificiale e attuatori Internet-of Things.

La soluzione plug-and-play per i sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) è in grado di combinare input da diversi sensori IoT per analizzare le condizioni termiche interne ed esterne e offrire una risposta automatica, capace di ottimizzare temperatura e qualità dell’aria nell’edificio.

La Giuria composta da rappresentanti di Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, ha valutato le 24 iniziative presentate complessivamente nelle due call, per individuare soluzioni e tecnologie in grado di creare nuove sinergie con Terna, volte a rendere il sistema elettrico flessibile e reattivo ai grandi cambiamenti in atto.

Per entrambe le “chiamate”, le aree di interesse declinate dal bando si focalizzano sugli strumenti abilitanti della transizione energetica verso un sistema più efficiente, sicuro e sostenibile, tra cui: robotica, Internet of Things, materiali avanzati, mobilità elettrica, storage, integrazione tra ambiente e infrastrutture, digitalizzazione.