Il sistema smart home Rialto Active di Astrel continua ad espandersi. L’obiettivo è diventare la piattaforma più semplice e completa per trasformare ogni casa in una casa “smart”.

Grazie alla collaborazione con Danfoss Italia, oggi le teste termostatiche wireless a controllo elettronico Danfoss AllyTM sono compatibili con Rialto Active.

Astrel può così vantare una gamma completa di soluzioni per il riscaldamento “intelligente” e il risparmio energetico per tutti i tipi di impianto.

La scelta dell’integrazione tra gli “oggetti” presenti nella casa è alla base della visione di Astrel: non soluzioni puntuali che rispondano in modo esclusivo ad una determinata necessità, ma una piattaforma integrata che può evolvere nel tempo, senza creare inutili e costose “sovrastrutture”.

Alessandro Volpato, CTO di Astrel ha spiegato che “la collaborazione con Danfoss ci permette di offrire ai nostri clienti la qualità delle teste termostatiche Danfoss Ally, senza rinunciare alla semplicità e alle funzioni esclusive del nostro sistema Rialto Active”.

“Siamo partner della Zigbee Alliance, standard mondiale per la comunicazione wireless nell’applicazioni smart home, da oltre 10 anni. Questo standard, adottato da molte multinazionali, ci permette oggi una via privilegiata verso l’integrazione con oggetti di terze parti. La collaborazione con Danfoss segna un passaggio importante per il nostro sistema smart home in ottica di collaborazioni: potremmo definirlo il primo passo verso l’integrazione e la creazione di nuovi oggetti attivi.”

