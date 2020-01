I dettagli sulla diffusione in Italia degli oltre 874mila impianti FV, inclusi i valori procapite e per kmq. Un aggiornamento al 30 novembre 2019.

Con l’ausilio dei pubblicati da Terna del Sistema GAUDI (Gestione anagrafica Unica degli impianti a unità di produzione), aggiorniamo l’andamento delle installazioni del fotovoltaico in Italia.

A fine novembre risultano operativi 874.520 impianti fotovoltaici di tutte le taglie, per una potenza di quasi 20,7 GW.

Nello specifico aggiorniamo i dati sulla distribuzione regionale per potenza e per numerosità degli impianti, come si può vedere nei grafici sotto (in basso la tabella generale).

Per quanto riguarda la potenza installata al primo posto c’è sempre la Puglia con 2,7 GW e per numero di impianti primeggia ancora la Lombardia con 134.500 circa.

Vediamo ora la distribuzione degli impianti FV di piccola e grande taglia.

Impianti sotto i 12 kWp

Ad esempio, tra gli impianti installati di piccola taglia (sotto i 12 kWp) che sono in tutto oltre 736mila (più di 3,2 GW), il 15,5% circa è in Lombardia: 114mila per 478 MW di potenza; segue il Veneto con 108mila circa (466 MW) e l’Emilia-Romagna con quasi 76mila impianti (310 MW).

Impianti sopra il MW

Per gli impianti di grande taglia, quelli sopra il MW di potenza che ammontano a 1.214 (oltre 4,4 GW).

Se per numero è il Lazio ad avere più impianti di grande taglia (142), in termini di potenza installata la regione in testa è la Puglia con impianti per 656 MW.

Impianti 200 kW-1 MW

Gli impianti che in termini di potenza sono i più rilevanti riguardano le potenze che vanno da 200 kW a 1 MW. Sono 11.394 impianti per oltre 7,5 GW. Qui la Puglia detiene il primato con oltre 1.800 impianti e una potenza di quasi 1,6 GW.

Distribuzione pro-capite

A fine novembre risulta un installato fotovoltaico pro-capite nel nostro paese pari a 343 watt (a titolo di riferimento, a fine 2010 questo valore era di 61 watt).

La regione con il valore più elevato sono le Marche (717 W procapite), più del doppio della media nazionale. Nel grafico le regioni con la barra più chiara sono al di sotto della media nazionale.

Distribuzione per superficie

Nei 302mila kmq di superficie del nostro paese risulta una potenza installata di 68 kWp per kmq.

La regione con la maggiore presenza di FV rispetto alla propria superficie è la Puglia con 140 kWp/kmq, più del doppio della media nazionale. Anche qui le regioni con la barra più chiara hanno valori al di sotto della media nazionale.

Tabella GUADI su fotovoltaico (30 novembre 2019, pubblicata il 10/1/2020)

