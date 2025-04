Bollette, in Olanda kWh gratis quando c’è troppa energia solare

Nella provincia olandese di Zeeland, in certe ore in cui la produzione da fotovoltaico è alta e la domanda è bassa, gli utenti non pagheranno l’elettricità, ma solo gli oneri fiscali.

Questo il nocciolo di un’iniziativa sperimentale lanciata da due utility, Eneco e Delta Energie, per incentivare il consumo nei momenti di massima generazione solare, in modo da ridurre la congestione della rete e promuovere un bilanciamento più intelligente tra domanda e offerta.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il gestore di rete Stedin, prevede appunto che i clienti residenziali, con o senza impianto fotovoltaico, ricevano elettricità gratuita (al netto delle tasse) in fasce orarie specifiche, quando la produzione da FV locale supera la domanda.

Il programma si chiama “HappyPower” e prevede circa 20 “finestre di test” della durata variabile, da una a cinque ore, durante le quali i clienti potranno consumare gratuitamente fino a 15 kWh l’ora.

Le fasce verranno comunicate con almeno un giorno di anticipo, così da permettere agli utenti di pianificare il consumo: ad esempio, rinviando l’uso della lavatrice o la ricarica dell’auto elettrica.

L’iniziativa sarà attiva dal 1° maggio al 31 luglio nei comuni di Schouwen-Duiveland, Tholen e Veere, esclusi i centri abitati di Koudekerke e Biggekerke. Per partecipare è necessario attivare l’offerta tramite una app dedicata, spiega una nota di Eneco.

Si tratta, in realtà, dell’estensione di un precedente test in cui ai proprietari di impianti solari era stato chiesto di staccare il FV in momenti critici per la rete. Stavolta il focus si sposta sull’incentivo all’uso locale dell’elettricità, allargando il coinvolgimento anche a famiglie senza fotovoltaico o senza veicoli elettrici.

Secondo Eneco, una gestione più flessibile e localizzata dei carichi può giocare un ruolo cruciale nell’evitare congestioni della rete, sempre più frequenti in aree ad alta penetrazione di rinnovabili. L’iniziativa si inserisce in un contesto in evoluzione: con il previsto superamento del meccanismo locale di net metering, l’autoconsumo diretto diventerà la modalità più conveniente per valorizzare la produzione da fotovoltaico domestico, si spiega.

Un aspetto non secondario è il potenziale di risparmio per gli utenti, stimato in alcune decine di euro durante tutto il periodo del test. Ma il vero nodo resta l’adeguamento del comportamento degli utenti: riusciranno le utility a cambiare le abitudini di consumo, anche solo per poche ore alla settimana?