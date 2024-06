Flessibilità distribuita, nuova iniziativa Terna

A partire da ieri, 19 giugno 2024, Terna ha avviato la quarta iniziativa del programma Energy System Innovation (ESI), per la sperimentazione tecnologica di potenziali risorse di flessibilità per il sistema elettrico del futuro. Questa nuova iniziativa, chiamata ESI Resource Aggregation, si focalizza sull’aggregazione di risorse distribuite di flessibilità, per esempio veicoli elettrici, batterie distribuite, […]