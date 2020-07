Soffitti elevati e spazi ampi caratterizzano gli edifici adibiti al settore terziario. La climatizzazione di questi ambienti può rappresentare una sfida per progettisti, impresari edili e imprenditori.

Per uffici, esercizi commerciali, attività ricettive b!klimax+, un sistema di climatizzazione radiante a soffitto realizzato da RDZ, può rispondere alle esigenze di queste strutture.

Bassa inerzia termica, elevate prestazioni, installazione pratica e veloce e capacità di mantenere gli ambienti belli e salubri. Con questo impianto di riscaldamento e raffrescamento, i locali potranno godere di un comfort termico ottimale in tutte le stagioni dell’anno.

Trasmettere il calore sulle superfici parallele alla pavimentazione con un conseguente miglioramento delle prestazioni estive e invernali, il tutto abbinato ad un’altissima resa termica, estetica e acustica.

Sono gli ingredienti che fanno di b!klimax+ Twin Copper il sistema di climatizzazione radiante perfetto per i locali del settore terziario con altezze elevate, soggetti a notevoli carichi termici interni.

L’impianto a soffitto sospeso presenta su entrambi i lati plafoni metallici scatolati 1000×2000 mm in versione microforata, al cui interno sono posizionate le serpentine in rame dal diametro di 12 mm, collocate in profili di alluminio che fungono da diffusori termici.

Predisposto con 8 punti di fissaggio per l’ancoraggio di barre filettate M6 al sistema di sospensione, il pannello b!klimax+ Twin Copper assicura all’interno degli ambienti climatizzati l’assorbimento delle onde sonore e il comfort acustico, tramite la doppia superficie microforata e l’isolamento in poliestere.

b!klimax+ Quadrotti

La gamma b!klimax+ propone altre due soluzioni per offrire agli edifici del terziario una climatizzazione confortevole in estate e in inverno, garantendo prestazioni elevate e basso consumo energetico.

Disponibili con isolamento in polisterene stampato o in lana di roccia, i pannelli radianti di b!klimax+ Quadrotti metallici e b!klimax+ Quadrotti in cartongesso sono costituiti rispettivamente da plafoni metallici e da plafoni con lastra in cartongesso su cui viene ancorata la tubazione in PB dal diametro di 6 mm provvista di barriera antiossigeno.

Di semplice e rapida installazione, i “quadrotti” possono essere rimossi e rialloggiati per interventi di controllo e manutenzione, anche ad impianto funzionante.

Climatizzazione invisibile per ristrutturazioni e interventi edilizi su architetture preesistenti

Con soli 12 centimetri di profondità, il sistema b!klimax+ è ideale per interventi poco invasivi nel caso di ristrutturazioni, di preservazione di elementi architettonici o di adattamento dell’altezza dei locali alla destinazione d’uso.

Grazie alla modularità di installazione e di prestazione, l’impianto offre massima libertà nell’impiego dello spazio e nella disposizione degli elementi d’arredo. Una soluzione invisibile per una climatizzazione a basso impatto visivo.

Potrebbe interessarti anche: