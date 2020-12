BayWa r.e., sviluppatore, fornitore di servizi e distributore globale di energie rinnovabili, nel Regno Unito ha completato e venduto il primo parco eolico senza sovvenzioni del paese, a James Jones & Sons Ltd e al gestore patrimoniale specializzato con sede a Londra, Gresham House Asset Management.

Situato a Inverclyde, a sud di Greenock e ad ovest di Port Glasgow, il sito è composto da otto turbine eoliche e ha una potenza totale di 24 MW (vedi foto). James Jones & Sons Ltd è il più grande e diversificato trasformatore di legname a conduzione familiare del Regno Unito con vendite annuali superiori a 180 milioni di sterline.

L’Inverclyde Windfar è il primo PPA (Power Purchase Agreement) aziendale di BayWa r.e. per un parco eolico nel Regno Unito.

All’inizio di quest’anno, Tesco Stores Ltd ha firmato un PPA di 15 anni come acquirente, chiedendo di riconvertire al 100% l’elettricità rinnovabile in tutto il Gruppo Tesco entro il 2030.

BayWa r.e. aveva già sviluppato il primo impianto fotovoltaico su scala industriale senza sovvenzioni, Don Rodrigo a Siviglia, in Spagna, nel 2018.

L’azienda continua inoltre il proficuo rapporto con Gresham House Asset Management che in precedenza ha acquisito il parco eolico Wathegar 2 di BayWa re.

Nell’ambito del progetto, BayWa r.e. si è inoltre impegnata a sostenere le comunità locali di Inverclyde. Su questo aspetto Alasdair Macleod, Head of Renewable Development presso BayWa r.e. UK, ha dichiarato: “La transizione rinnovabile è molto più che generare energia verde. Sta avvenendo anche una transizione socio-economica completamente verde. Per questo progetto, siamo lieti di aver stipulato un accordo che prevede diversi benefici a lungo termine per la comunità con “Inverclyde Community Fund”, ICF, che è un fondo di beneficenza che concede sovvenzioni per sostenere il settore del volontariato e della comunità di Inverclyde. Lo consideriamo un modello eccellente per offrire vantaggi per la comunità in una vasta area, come Inverclyde “.

L’Inverclyde Windfarm contribuisce alla crescita di BayWa r.e. nel Regno Unito, sviluppando ulteriormente il suo ampio portafoglio di progetti eolici e solari in tutto il paese. Ad oggi la società ha sviluppato e/o gestito 232 progetti nel Regno Unito con 685 MW installati e 2400 MW gestiti, contribuendo così all’impegno del governo britannico a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Quest’anno BayWa r.e. è entrata nel settore dell’eolico offshore, dopo aver firmato un accordo esclusivo per entrare a far parte del consorzio esistente di Ideol ed Elicio per preparare un’offerta congiunta per la gara ScotWind di Crown Estate Scotland.

Nel 2021, la società avvierà la costruzione di due nuovi parchi eolici onshore nel South Lanarkshire e negli Scottish Borders.

