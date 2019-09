Autoconsumo FV, sonnen entra nel mercato small business

Rinnovata anche l'offerta per gli utenti residenziali, trasformando il meccanismo della sonnenCommunity. I dettagli in un'intervista con Vincenzo Ferreri, AD sonnen in Italia.

Sonnen lancia sul mercato italiano una nuova generazione di sistemi di accumulo da fotovoltaico. Si tratta della sonnenBatterie 10, con cui l’azienda si presenta anche al mercato small business. La nuova batteria offre infatti una capacità di accumulo maggiore rispetto alle altre, da 5,5 kWh fino a 11 kWh in un singolo cabinet, ed espandibile fino a 27,5 kWh. È inoltre possibile installare fino a 9 dispositivi a cascata, con una capacità fino a 247,5 kWh e una potenza di quasi 42 kW. Ma non è tutto. Per chi acquista una sonnenBatterie 10, o versioni precedenti, sonnen lancia una nuova offerta, dedicata solo al mercato residenziale. Parliamo della sonnenFlat 1500, che rivisita il vecchio modello della sonnenCommunity, eliminando il canone mensile e la durata di tempo di 24 mesi. Con il sistema di accumulo sonnen – spiega l’azienda – è possibile coprire circa il 75% del fabbisogno annuo di energia elettrica. Il restante 25% viene fornito direttamente da sonnen eServices, che inserisce in bolletta un bonus pari a 1500 kWh di componente energia all’anno, senza limiti mensili. Il bonus energetico viene riconosciuti ai clienti come ricompensa per aver messo a disposizione la propria sonnenBatterie per offrire servizi di rete nella propria area geografica. Questo meccanismo è possibile grazie all’accordo di sonnen con Ego – operatore energetico impegnato in Italia nella gestione del dispacciamento di impianti di generazione distribuita – che, all’interno del progetto pilota di Terna, consentirà l’erogazione di servizi di rete mediante le sonnenBatterie integrate nelle UVAM Ego. In questo breve video, Vincenzo Ferreri, Amministratore Delegato di sonnen e sonnen e-services, spiega nel dettaglio il funzionamento della nuova batteria e dell’offerta. Potrebbe interessarti anche: Batterie, fotovoltaico e risparmio: estesa a fine anno l’offerta sonnenCommunity

