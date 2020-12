Nel 2021 Fronius amplierà significativamente il proprio portafoglio di soluzioni per il fotovoltaico.

Tutto ruoterà intorno all’efficiente integrazione dei settori energetici e all’ottimizzazione dell’autoconsumo e dell’indipendenza energetica secondo la visione “24 ore di sole”.

Soluzioni complete per villette unifamiliari, aziende o impianti fotovoltaici su larga scala: Fronius offrirà la soluzione più adatta e innovativa per ogni esigenza.

Inoltre, come pioniere nel settore dell’idrogeno, l’azienda ha in progetto di concentrare tutte le competenze a Steinhaus (Alta Austria) per dare forma a un futuro energetico con l’idrogeno prodotto in maniera rinnovabile.

Per far fronte alla crescente richiesta di soluzioni fotovoltaiche di elevata qualità, nel prossimo anno Fronius lancerà quindi sul mercato numerosi nuovi prodotti e amplierà ulteriormente la propria gamma di servizi digitali.

Innovazioni per villette unifamiliari e plurifamiliari

La rivoluzione nel campo degli inverter iniziata con il prodotto trifase Symo GEN24 Plus (disponibile anche nelle classi di potenza da 3 a 5 kW a partire dalla fine del primo trimester) continua con la versione monofase Primo GEN24 Plus.

Primo GEN24 Plus sarà disponibile verso la fine del primo trimestre del 2021 (a seconda della disponibilità specifica del paese) nelle classi di potenza da 3 a 6 kW e offrirà funzioni innovative quali le due diverse opzioni di backup, la Multi Flow Technology, il raffreddamento attivo, il SuperFlex Design e la gestione integrata dell’ombreggiamento.

Un elevato numero di interfacce aperte permetterà di rendere disponibile l’energia fotovoltaica in eccesso per alimentare pompe di calore o la ricaricare l’auto elettrica. Per portare l’energia solare prodotta direttamente nel serbatoio dell’auto, Fronius sta lavorando per completare la propria gamma con una soluzione per la mobilità elettrica.

Tutto sarà disponibile da un unico fornitore in modo perfettamente combinato, dalla generazione di energia solare alla ricarica intelligente delle auto elettriche ottimizzata.

Fronius Tauro: l’inverter progettato per le aziende e i grandi impianti

L’inverter commerciale Tauro arriverà a metà dell’anno. È stato progettato per essere la soluzione ideale per impianti su tetto o su terreno ed è disponibile in diverse varianti e classi di potenza da 50 a 100 kW.

Grazie ad una combinazione senza precedenti di flessibilità nella progettazione dell’impianto, elevata resistenza, massime prestazioni fino a 50 °C di temperatura ambiente e facile sostituzione in caso di assistenza, i costi dell’impianto fotovoltaico sono ridotti al minimo per tutta la durata (TCO – Total Cost of Ownership, costo totale di proprietà).

Un centro di competenza sull’idrogeno in Alta Austria

L’idrogeno prodotto in modo ecologico avrà un ruolo centrale nella realizzazione della visione “24 ore di sole” di Fronius. L’energia rinnovabile può essere immagazzinata efficientemente in base alle stagioni e riconvertita all’occorrenza in energia elettrica.

Per questo motivo Fronius, pioniere nel settore dell’idrogeno, sta realizzando un moderno centro di competenza sull’idrogeno nella sua sede di Steinhaus (Alta Austria) dove convergeranno tutte le principali risorse. “Più di 30 esperti lavoreranno qui in modo mirato su un futuro energetico sostenibile con l’idrogeno. La ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita troveranno qui la loro nuova casa e in futuro vi si terranno corsi di formazione e presentazioni ai clienti”, dice Thomas Rührlinger, responsabile dello sviluppo commerciale della tecnologia dell’idrogeno presso Fronius International GmbH.

Nel settore della mobilità, l’idrogeno è una valida fonte energetica priva di emissioni e caratterizzata da un’elevata densità di potenza, che consente un’autonomia elevata e un rapido rifornimento. Questi vantaggi sono combinati nel Fronius Solhub, un impianto compatto e chiavi in mano che consente la generazione, lo stoccaggio, la riconversione in energia elettrica e il rifornimento di idrogeno nei veicoli.

Nel 2021 saranno realizzati diversi impianti con Fronius Solhub, uno dei quali verrà costruito proprio accanto al centro di compentenza sull’idrogeno e che risulterà più innovativo e flessibile dell’impianto pilota esistente a Thalheim.

“Abbiamo aumentato enormemente le nostre capacità produttive e abbiamo completamente rinnovato le linee di produzione con le più recenti tecnologie. Stiamo compiendo un ulteriore passo in avanti anche in termini di sostenibilità. I prodotti vengono progettati prevedendo l’impiego di materie prime riciclabili, la produzione sfrutta energia rinnovabile al 100% e abbiamo ridotto le emissioni di CO2 del 27% legate al trasporto nell’arco di 2 anni. Inoltre, prestiamo particolare importanza alla durata e all’affidabilità dei nostri inverter, non solo grazie al raffreddamento attivo ma anche tramite un innovativo concetto di manutenzione e un centro di riparazione interno”, spiega Martin Hackl, Direttore del dipartimento Solar Energy, Fronius International GmbH.

“Stiamo entrando inoltre in nuovi settori, ad esempio con gli inverter commerciali ad elevate prestazioni e la nostra soluzione di ricarica per le auto elettriche”, ha ricordato Hackl.

