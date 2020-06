Renergetica SpA, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, ha reso noto di aver sottoscritto con la società Edison Renewables srl, controllata al 100% da Edison SpA, operatore in Italia nella produzione e vendita di energia elettrica e gas, i primi contratti di opzione propedeutici alla vendita di 3 progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a circa 91 MWp.

La firma dei contratti d’opzione si inserisce nell’ambito del più ampio accordo, di durata pluriennale, sottoscritto con Edison per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia.

Si prevede che il processo autorizzativo ex D. Lgs. 387/2003 per i primi due progetti opzionati si concluda entro il primo trimestre 2021, mentre per il terzo progetto entro il secondo semestre 2021.

Il Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison e Amministratore Delegato di Edison Renewables, Marco Stangalino ha dichiarato “Questi tre progetti, nell’ambito dell’accordo quadro con Renergetica, sono in linea con gli obiettivi del piano di sviluppo fotovoltaico a medio termine di Edison, e assumono in questa fase post-COVID un valore particolare, dal momento che rappresentano un’azione concreta per contribuire al rilancio economico del Paese tramite investimenti green sul territorio italiano. Edison peraltro conferma la volontà di consolidare la propria leadership nel settore delle rinnovabili con l’obiettivo di raggiungere al 2030 il 40% della produzione di energia da idroelettrico, eolico e fotovoltaico.”

Renergetica opera nel settore delle rinnovabili in qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell’EPC ed è attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), un innovativo software di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità.

Potrebbe interessarti anche: