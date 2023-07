Aquila Clean Energy, sviluppatore e operatore di progetti di energia rinnovabile, ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale dal ministero dell’Ambiente, per tre progetti con una capacità installata di circa 137 MWp da realizzare in Puglia.



A darne notizia è l’azienda in una nota stampa.

A regime si stima che gli impianti possano produrre circa 263 GWh all’anno, fornendo energia a circa 97.600 famiglie.

Aquila Clean Energy nel mercato italiano

Aquila Clean Energy è entrata nel mercato italiano nel 2020 ed è presente al centro-nord, al sud e sulle isole, con un portafoglio di oltre 70 progetti in fase di sviluppo, per una capacità cumulativa di circa 2,5 GW. La maggioranza di questi progetti sono in configurazione agrivoltaica, che prevede un duplice utilizzo reciprocamente vantaggioso dei terreni, sia per scopi agricoli che per la produzione di energia fotovoltaica.

L’accordo con Trina Solar

Aquila Clean Energy, inoltre, ha recentemente siglato un accordo con Trina Solar, azienda internazionale che offre soluzioni intelligenti per l’energia solare, per la fornitura di 800 MW di moduli fotovoltaici.

L’accordo riguarda diversi progetti del portafoglio che Aquila Clean Energy sta sviluppando nell’Europa meridionale. La consegna è prevista per il 2023 e il 2024.