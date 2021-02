Il rapporto evidenzia che le procedure per autorizzare nuovi impianti eolici in Europa sono troppo lunghe e complesse. Così sono a rischio gli obiettivi Ue sulle rinnovabili al 2030. Nel 2020 si sono installati 14,7 GW di eolico (80% sulla terraferma), in calo del 6% in confronto al 2019. Autore: WindEurope Data di pubblicazione: febbraio […]

