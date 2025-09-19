Rinnovamento dell’impianto di illuminazione di numerose sale espositive del Complesso Monumentale della Pilotta a Parma, con l’obiettivo principale di ridurre i consumi energetici, migliorando al tempo stesso la percezione visiva delle opere esposte e gli aspetti conservativi correlati alla nuova illuminazione. Ente appaltante: Complesso Monumentale della Pilotta. Importo: 616.762 € Scadenza: 6/10/2025 Bando (doc) […]
Rinnovamento illuminazione sale espositive del Complesso Monumentale Pilotta a Parma