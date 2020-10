La strategia, presentata lo scorso 14 ottobre, definisce misure per ridurre le emissioni di metano in Europa e a livello internazionale: contiene interventi legislativi e non legislativi nei settori dell’energia, dell’agricoltura e dei rifiuti, che insieme rappresentano circa il 95 % delle emissioni di metano associate all’attività umana nel mondo. Scarica il pdf Autore: Commissione europea […]

