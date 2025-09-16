Concessione mediante project financing relativa alla realizzazione e gestione del servizio di manutenzione per anni 15 di un impianto fotovoltaico comprensivo di batterie di accumulo da realizzarsi sulla copertura del palazzetto dello sport. Comune di Quistello (MN). Ente appaltante: Centrale unica di committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano. Importo: 615.136 € Scadenza: 13/10/2025 Bando (zip) Bandi del giorno […]
Impianto fotovoltaico con batterie di accumulo su palazzetto dello sport a Quistello (MN)