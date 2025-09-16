INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,6% (15 set) - PUN: 109,61 €/MWh (17 set) - Petrolio WTI: 63,32 $/b - Gas Eu TTF: 31,91 €/MWh - CO2: 76,75 €/ton
Abbonamento PRO
qualenergiabanner-settembredefgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,6% (15 set) - PUN: 109,61 €/MWh (17 set) - Petrolio WTI: 63,32 $/b - Gas Eu TTF: 31,91 €/MWh - CO2: 76,75 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Impianto fotovoltaico con batterie di accumulo su palazzetto dello sport a Quistello (MN)

Impianto fotovoltaico con batterie di accumulo su palazzetto dello sport a Quistello (MN)

  • 16 Settembre 2025

CATEGORIE:

ADV

Concessione mediante project financing relativa alla realizzazione e gestione del servizio di manutenzione per anni 15 di un impianto fotovoltaico comprensivo di batterie di accumulo da realizzarsi sulla copertura del palazzetto dello sport. Comune di Quistello (MN). Ente appaltante: Centrale unica di committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano. Importo: 615.136 € Scadenza: 13/10/2025 Bando (zip)   Bandi del giorno […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 16 Settembre 2025
Pompe di calore al posto delle caldaie: prove di fattibilità
  • 16 Settembre 2025
PRO
Asta fotovoltaico Nzia, via alle manifestazioni di interesse
  • 16 Settembre 2025
PRO
Il maxi-piano cinese per nuovi sistemi di accumulo
  • 16 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili e zone di accelerazione: cosa vuole fare la Puglia
  • 16 Settembre 2025
PRO
Sicurezza energetica, una consultazione sulla strategia Ue
  • 16 Settembre 2025
Comunità locali per la decarbonizzazione del calore
  • 16 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili e rete: 9,6 GW ready to build
  • 16 Settembre 2025
Scuola dei mestieri dell’energia in Puglia e Sicilia: i corsi in partenza

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy