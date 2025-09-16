Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici privati per l’attivazione di un percorso di partenariato pubblico-privato finalizzato all’acquisizione della concessione per 25 anni delle aree delle tratte autostradali A18 ME-CT, A20 ME-PA e A18 SR-Gela per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ente appaltante: Consorzio Autostrade Siciliane. […]
Impianti produzione di energia elettrica rinnovabile per Consorzio Autostrade Siciliane