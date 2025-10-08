INFODATA ENERGIA

Home > Fornitura scuolabus elettrici a Vigevano (PV)

Fornitura scuolabus elettrici a Vigevano (PV)

  • 8 Ottobre 2025

Bando per la fornitura di scuolabus elettrici per il Comune di Vigevano (PV). Importo: 353.000 € Scadenza: 6/11/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

