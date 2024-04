Fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi, come descritti nel disciplinare di gara, per le unità di consumo (punti di prelievo) di Cordar SpA Biella servizi dal 1/1/2025 al 31/12/2025. Importo: 1.800.000 € Scadenza: 20/5/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus