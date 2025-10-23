Fornitura energia elettrica illuminazione comunale di Contrada (AV)

Fornitura di energia elettrica, progettazione esecutiva, attività connesse alla riqualificazione, messa a norma, risparmio energetico, contenimento dell’inquinamento luminoso, ammodernamento tecnologico e funzionale, degli impianti di pubblica illuminazione comunali mediante project financing, per il comune di Contrada (AV). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato”. Importo: 3.400.000 € Scadenza: 4/12/2025 Bando (pdf) Bandi del […]
