Servizio di erogazione di energia elettrica per il periodo marzo 2025 – febbraio 2026 per i punti di consegna in media e bassa tensione di Sidra S.p.A. a Catania. Importo: 10.000.000 € Scadenza: 23/12/2024 Bando (pdf)