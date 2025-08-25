INFODATA ENERGIA

25 Agosto 2025
Home > Energy Manager ed EGE nell’era delle Comunità Energetiche

Energy Manager ed EGE nell’era delle Comunità Energetiche

  • 25 Agosto 2025

Fenice Green Energy Park organizza l’incontro formativo gratuito “Energy Manager ed EGE nell’era delle Comunità Energetiche“.

L’incontro è rivolto a 500 iscritti e riguarderà i temi legati alle professioni e alla formazione necessaria nel panorama delle CER, GHG e del Conto Termico 3.0.

Il corso si terrà presso il Parco Fenice (Padova) e in Streaming.

Ente: Fenice Green Energy Park

Destinatari del corso: n.d.

Data incontro: 18 settembre 2025 (10-13)

Informazioni e iscrizioni: Fenice Green Energy Park

