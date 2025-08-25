Fenice Green Energy Park organizza l’incontro formativo gratuito “Energy Manager ed EGE nell’era delle Comunità Energetiche“.
L’incontro è rivolto a 500 iscritti e riguarderà i temi legati alle professioni e alla formazione necessaria nel panorama delle CER, GHG e del Conto Termico 3.0.
Il corso si terrà presso il Parco Fenice (Padova) e in Streaming.
Ente: Fenice Green Energy Park
Destinatari del corso: n.d.
Data incontro: 18 settembre 2025 (10-13)
Informazioni e iscrizioni: Fenice Green Energy Park