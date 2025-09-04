INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 45,4% (3 set) - PUN: 111,12 €/MWh (5 set) - Petrolio WTI: 62,95 $/b - Gas Eu TTF: 31,96 €/MWh - CO2: 74,95 €/ton
Home > Efficientamento impianto di pubblica illuminazione a Gagliano Castelferrato (EN)

Efficientamento impianto di pubblica illuminazione a Gagliano Castelferrato (EN)

  • 4 Settembre 2025

CATEGORIE:

Lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione comprese le attività di messa a norma dell’impianto dell’ammodernamento tecnologico e funzionale del Comune di Gagliano Castelferrato (EN). Fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico con potenza di picco 309,90 kW, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici. Ente appaltante: Regione Siciliana. Importo: 1.373.363 € Scadenza: […]

