Corso “Specialista in Meccatronica applicata alle Tecnologie Ferroviarie in collaborazione con Mermec Ferrosud”

Il corso ITS, realizzato con Mermec Ferrosud, forma tecnici per la produzione e manutenzione di veicoli ferroviari diagnostici, con un forte focus sull’efficienza energetica. I partecipanti acquisiscono competenze su cablaggi elettrici, trazione elettrica, automazione e sistemi di controllo, fondamentali per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni dei veicoli.

La formazione, altamente pratica e svolta anche in azienda, è pensata per rispondere alla crescente domanda di figure tecniche qualificate e orientate alla sostenibilità nel settore ferroviario.

Ente: ITS Academy Cuccovillo Meccatronica Puglia

Sede dei corsi: Altamura

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria di secondo grado

Apertura avviso: 15 luglio 2025

Chiusura avviso: 15 settembre 2025

Inizio lezioni: 6 ottobre 2025

Informazioni: ITS Academy Cuccovillo Meccatronica Puglia

