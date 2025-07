Corso “E-Mobility”

Sono aperte le iscrioni al corso biennale per diventare “Tecnico superiore per l’efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e relative infrastrutture” per l’E-Mobility. Saranno ammessi massimo 30 allievi.

Ente: ITS Academy Mobilità Sostenibile – Aerospazio Meccatronica

Sede dei corsi: Torino

Destinatari dell’avviso: possessori diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore oppure diploma professionale (quarto anno) più quinto anno IFTS, con priorità di accesso agli utenti giovani o adulti disoccupati di età minore di 29 anni.

Apertura avviso: 23 luglio 2025

Chiusura avviso: 24 settembre 2025

Inizio lezioni: ottobre 2025

Per informazioni: ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica e Servizi alle Imprese Piemonte

