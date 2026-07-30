INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,2% (29 lug) - PUN: 182,43 €/MWh (30 lug) - Petrolio WTI: 85,06 $/b - Gas Eu TTF: 60,02 €/MWh - CO2: 82,02 €/ton
Abbonamento PRO
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,2% (29 lug) - PUN: 182,43 €/MWh (30 lug) - Petrolio WTI: 85,06 $/b - Gas Eu TTF: 60,02 €/MWh - CO2: 82,02 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Corso di formazione ANEV – O&M e Asset Management

Corso di formazione ANEV – O&M e Asset Management

  • 30 Luglio 2026

CATEGORIE:

ADV
image_pdfimage_print

Il corso di formazione ANEV – O&M e Asset Management fornisce competenze per la gestione efficiente dei parchi eolici, dalla programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria all’utilizzo di metodi innovativi di Operation & Maintenance.

Approfondisce i contratti O&M, la sicurezza nelle operazioni e le tecniche per ottimizzare la produzione energetica tramite strumenti digitali.

Include inoltre nozioni sulla raccolta e trasmissione dei dati, sul quadro normativo (incentivi e autorizzazioni) e sullo sviluppo di competenze manageriali per la gestione degli asset eolici.

Il corso può rilasciare crediti formativi professionali e si svolgerà in presenza presso la sede dell’ANEV, Lungotevere dei Mellini 44, oppure da remoto.

Ente: ANEV

Destinatari dell’avviso: professionisti, tecnici e chi desidera acquisire competenze specialistiche nel settore dell’energia eolica.

Data corso: 21 settembre 2026

Informazioni e costi: [email protected]

TORNA ALL’ARCHIVIO

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 30 Luglio 2026
Nucleare “sostenibile”, molti slogan e poche garanzie
  • 30 Luglio 2026
PRO
Industrial accelerator act, il Senato chiede più margini sul Made in EU
  • 30 Luglio 2026
PRO
Rinnovabili, in vigore la legge del Piemonte sulle ulteriori aree idonee
  • 30 Luglio 2026
Pompe di calore, crescita e ostacoli del mercato globale
  • 30 Luglio 2026
PRO
Edilizia scolastica in Campania: al via la raccolta dei progetti da finanziare
  • 29 Luglio 2026
PRO
Certificati bianchi, approvata dal Mase la nuova Guida operativa
  • 29 Luglio 2026
PRO
Aree idonee Veneto, Ddl in Consiglio con tetto allo 0,8% della Sau
  • 29 Luglio 2026
PRO
Fotovoltaico, Via al progetto record da 599 MWp in Puglia
  • 29 Luglio 2026
PRO
Batterie, parte il piano europeo da 1,5 miliardi di euro
  • 29 Luglio 2026
PRO
I trader europei bocciano la proposta Arera di un “tope” italiano

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

PODCAST

Podcast QE

RSS QE.it Podcast

Tutti i nostri Podcast

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2026 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy