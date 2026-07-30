Il corso di formazione ANEV – O&M e Asset Management fornisce competenze per la gestione efficiente dei parchi eolici, dalla programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria all’utilizzo di metodi innovativi di Operation & Maintenance.

Approfondisce i contratti O&M, la sicurezza nelle operazioni e le tecniche per ottimizzare la produzione energetica tramite strumenti digitali.

Include inoltre nozioni sulla raccolta e trasmissione dei dati, sul quadro normativo (incentivi e autorizzazioni) e sullo sviluppo di competenze manageriali per la gestione degli asset eolici.

Il corso può rilasciare crediti formativi professionali e si svolgerà in presenza presso la sede dell’ANEV, Lungotevere dei Mellini 44, oppure da remoto.

Ente: ANEV

Destinatari dell’avviso: professionisti, tecnici e chi desidera acquisire competenze specialistiche nel settore dell’energia eolica.

Data corso: 21 settembre 2026

Informazioni e costi: [email protected]

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