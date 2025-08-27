La Regione Abruzzo cede contributi nell’ambito del bando per l’attivazione dell’intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azione D Investimenti per il benessere animale. Ammette spese per la costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di fabbricati produttivi aziendali e loro pertinenze (comprese le sistemazioni esterne) compresi gli interventi di natura impiantistica (impianto idrico, […]
Abruzzo, contributi per miglioramento impianti elettrici e termici nelle aziende agricole