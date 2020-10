Le emissioni e i consumi su strada dei veicoli PHEV, in media, sono da due a quattro volte superiori in confronto ai valori ufficiali restituiti dai test di omologazione. Si parla dunque di false elettriche. Un’analisi di International Council on Clean Transportation, un’organizzazione indipendente no-profit.

Autore: ICCT – International Council on Clean Transportation Euro

Data di pubblicazione: settembre 2020

Pagine: 57

Il documento è collegato all’articolo: Perché spesso le auto ibride sono “false elettriche”? Facciamo un po’ di chiarezza

