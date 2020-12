Titolo: Paris Agreement turning point

Sempre più Paesi hanno annunciato obiettivi di “neutralità carbonica” per metà secolo e ora puntano all’azzeramento delle emissioni nette di CO2. Quali potrebbero essere le conseguenze per il clima su scala globale? Secondo gli ultimi calcoli di Climate Action Tracker, il previsto incremento della temperatura media globale potrebbe essere di circa 2,1 gradi al 2100. Ma questo è solo lo scenario più ottimista: le politiche correnti dei governi viaggiano in una direzione diversa.

Autore: Climate Action Tracker

Data: dicembre 2020

Pagine: 19

Il documento è collegato all’articolo: Tutti annunciano emissioni zero al 2050, ma le politiche attuali parlano un’altra lingua

Potrebbe interessarti anche: