La detrazione Irpef del 50% vale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il bonus 2021, ricorda l’Agenzia, può essere chiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione iniziato in data non anteriore al primo gennaio 2020.

Autore: Agenzia delle entrate

Data di pubblicazione: gennaio 2021

Pagine: 12

Il documento è collegato all’articolo: Bonus mobili 2021, aggiornata la guida dell’Agenzia delle entrate

