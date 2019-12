Obiettivi: fisco più amico per rinnovabili ed efficienza energetica e lotta al “greewashing” negli investimenti.

Il Consiglio Europeo ha chiesto alla Commissione di aggiornare la tassazione in materia di energia in modo da favorire il processo di decarbonizzazione dell’Unione, mentre i negoziati su ciò che possa essere effettivamente definito un investimento “verde” si sono conclusi con un significativo giro di vite contro il falso “green”. In breve, almeno nelle intenzioni, […]

