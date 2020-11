Al via la consultazione pubblica sulle Linee Guida per la Strategia nazionale sull’idrogeno, elaborate dal ministero dello Sviluppo economico, che mirano – spiegano dal ministero – a individuare i settori in cui si ritiene che questo vettore energetico possa diventare competitivo in tempi brevi ma anche verificare le aree d’intervento che meglio si adattano a […]

Potrebbe interessarti anche: