Il mercato mondiale del calore di processo solare sta riprendendo quota, almeno in termini di impianti installati. Secondo un’indagine su 70 fornitori di tecnologia e sviluppatori di progetti provenienti da 25 paesi nel 2022 è entrato in funzione il maggior numero di sistemi solari termici per questo tipo di applicazione dall’inizio dell’analisi statistica, cioè dal […]

