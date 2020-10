“Occorre pragmatismo ed acquisire coscienza delle reali necessità del paese sintetizzabili in: la transizione energetica e la ripresa economica. Col Decreto Semplificazioni qualche piccolo passo in avanti è stato fatto, ma si poteva e doveva fare di più” . Con queste parole il presidente di Anie Rinnovabili, Alberto Pinori, commenta la conversione in legge del […]

