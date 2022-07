Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) ha pubblicato l’avviso pubblico che dispone l’erogazione di 129 milioni di euro per creare 30 “Green Communities“ in Italia. L’Avviso (allegato in basso) fa seguito a quello già pubblicato per realizzare quattro “Green Communities” pilota in Abruzzo, Emilia-Romagna e Piemonte, sempre finanziato dal PNRR. Le Green communities […]

