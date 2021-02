Regole chiare per gli investimenti, snellimento delle autorizzazioni, sviluppo delle nuove tecnologie come l’idrogeno verde, semplificazione delle procedure per realizzare nuovi impianti e potenziare quelli esistenti attraverso il repowering. Sono tante le richieste degli operatori dell’energia per migliorare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), emerse dal giro di audizioni parlamentari davanti alla commissione […]

Potrebbe interessarti anche: