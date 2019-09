Via libera di Bruxelles all'operazione da 40 miliardi di euro.

Ieri la Commissione europea ha dato il via libera a una gigantesca operazione finanziaria per il mondo delle rinnovabili: l’accordo con cui la tedesca RWE acquisirà l’intera pipeline di progetti Fer della connazionale E.ON, per un valore di 40 miliardi di euro. Per semplificare ciò che è un affare molto complesso (si vedano i documenti […]

