La Germania tira il gruppo, ma tutti sono ancora molto attardati rispetto alle tabelle di marcia dei rispettivi PNIEC.

Poiché un rapido sviluppo delle energie rinnovabili è sempre più essenziale per la decarbonizzazione, siamo andati a vedere l’andamento del nuovo installato fotovoltaico nelle tre maggiori economie del continente: Germania, Francia e Italia. Germania In Germania, secondo le ultime statistiche della Bundesnetzagentur, in ottobre sono stati installati 377,6 MW di nuova potenza fotovoltaica. Si tratta […]

