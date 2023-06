Secondo i dati ufficiali del Gse sono 65 le configurazioni complessivamente registrate e qualificate, di cui 45 Gruppi di Autoconsumo Collettivo (Auc) e 20 Comunità di Energia Rinnovabile (Cer), per un totale di 86 impianti fotovoltaici con potenza media per configurazione di circa 20 kWp, 480 clienti finali (in media 7 per ogni configurazione) di […]

