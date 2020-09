Con la una nuova risoluzione (allegata in basso), l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento sui massimali di spesa per l’installazione di impianti fotovoltaici e batterie per l’accumulo energetico, nell’ambito degli interventi agevolabili con il superbonus del 110% in edilizia. In particolare, nella risoluzione, la 60/E, si spiega che il limite di spesa di […]

Potrebbe interessarti anche: