Il testo del ddl Bilancio approvato al Senato e la sintesi delle principali norme sui temi energetici e ambientali.

Con il via libera con fiducia arrivato nelle scorse ore nell’aula del Senato, la legge di Bilancio 2020 proseguirà l’esame alla Camera, dove però non sono attese modifiche data la strettezza dei tempi per evitare l’esercizio provvisorio; il testo quindi è stato “blindato” con il voto di fiducia sul maxi emendamento che ha interamente sostituito […]

