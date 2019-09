Cosa ci si aspetta dalle aste in arrivo? E cosa si chiede al nuovo Governo? Intervista al presidente di Anev.

Con l’entrata in vigore del DM 4 luglio 2019, l’attesissimo decreto Fer 1, si apre una nuova stagione di incentivi per l’eolico, la prima in cui dovrà competere con il fotovoltaico nelle aste. Intanto, per far sì che queste tecnologia dia il contributo necessario al raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle rinnovabili, ci sono vari ostacoli […]

Potrebbe interessarti anche: