Promuovere l’autoconsumo energetico, il ricambio tecnologico, il potenziamento degli impianti esistenti, la produzione di biogas da filiera corta: queste e altre misure nel position paper del Mipaaft.

Promuovere maggiormente l’utilizzo delle biomasse per la produzione di energia elettrica e termica e nei trasporti: il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft) ha appena diffuso un documento (allegato in basso) con una serie di considerazioni e proposte per il Piano energia-clima al 2030 e per l’adozione della nuova direttiva Ue […]

