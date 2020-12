La pandemia del Covid-19 non ha fermato gli investimenti nel fotovoltaico in Europa. Secondo i dati preliminari diffusi da Solar Power Europe, la nuova potenza installata nel fotovoltaico nei 27 Stati membri ammonterà a 18,2 GW nel 2020, segnando così un +11% in confronto al 2019 (16,2 GW installati lo scorso anno). Il 2020 si […]

Potrebbe interessarti anche: