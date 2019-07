Sarà realizzato a Brindisi e connesso a una Riu. Lo studio di impatto ambientale.

Il fotovoltaico galleggiante come abbiamo riportato anche di recente, sembra essere alla vigila di un boom e anche in Italia c’è un impianto utility scale sull’acqua in progetto. Eni, infatti, nell’ambito del suo “Progetto Italia”, tramite Eni New Energy vuole realizzare 14,19 MW in uno specchio d’acqua di 15 ettari nello stabilimento multisocietario di Brindisi […]

