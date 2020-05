Nuovi aggiornamenti della varie scadenze dal Gse, in seguito alle novità arrivate con i diversi decreto approvati e convertiti in legge. I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano ulteriormente al 21 giugno 2020, in […]

