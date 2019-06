L'Agenzia interviene ufficialmente sulla questione dello sgravio fiscale per batterie aggiunte a impianti fotovoltaici incentivati con le tariffe dei vari conti energia, ribaltando quello che in molti credevano...

“L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.” Sono queste le testuali parole (neretti nostri) con cui l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su un dubbio che fino ad ora era rimasto aperto, cioè se […]

