Primo bando al 30 settembre 2019. Il testo e il confronto con la versione che era stata notificata alla Commissione europea.

I lavori potrebbero non essere ancora chiusi, ma c’è una bozza con una versione del decreto rinnovabili Fer 1, “post intervento del Minambiente”, che include l’accoglimento delle indicazioni sull’idroelettrico cui la Commissione europea ha vincolato il suo ok al provvedimento. Il testo (allegato in basso) a una prima lettura sembra identico alla versione mandata in […]

