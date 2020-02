Per approfondire alcuni elementi tecnico-normativi rilevanti per la corretta impostazione delle istanze di incentivo del Conto Termico, il GSE ha pubblicato due nuove guide: la prima è rivolta alle pubbliche amministrazioni che utilizzano il Conto Termico per finanziare progetti di riqualificazione profonda degli edifici, la seconda invece è di maggior interesse per i privati. I due documenti […]

Potrebbe interessarti anche: