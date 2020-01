Primi storage abbinati al fotovoltaico domestico nelle UVAM già assegnate a dicembre ed è aperta la partecipazione di altri utenti residenziali.

Anche in Italia le batterie domestiche abbinate agli impianti FV iniziano a fornire servizi di rete, agendo in aggregato. Grazie alla sperimentazione avviata da Enel X in collaborazione con RSE infatti “oltre 100” sistemi di accumulo abbinati a FV di piccola-media taglia situati nelle province di Brescia, Bergamo e Mantova forniranno bilanciamento al sistema, con […]

